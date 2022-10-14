Раскрыта угроза сильных циклонов для лесов

Trends in Plant Science: циклоны делают леса уязвимыми для пожаров

Ученые Французского национального исследовательского института устойчивого развития и Университета Монпелье раскрыли, что сильные ветры и проливные дожди, вызванные циклонами, делают лесные экосистемы особенно уязвимыми для лесных пожаров. Поскольку из-за антропогенного изменения климата экстремальные погодные условия станут более частыми, это угрожает дикой природе значительным ущербом в будущем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Trends in Plant Science.

Хотя микроклимат в тропических лесах влажный, что должно делать эти экосистемы устойчивыми к огню, циклоны могут способствовать главным трем факторам распространения лесных пожаров: топливо для горения, сухость подлеска и источник воспламенения. Ураганный ветер повреждает деревья, сбрасывая на лесную подстилку большое количество листьев, веток и бревна, что становится подходящей биомассой для будущего пожара. Он также нарушает закрытый полог, в результате чего под кроны проникает больше солнечного света, испаряющего влагу.

Циклоны также косвенно увеличивают число случаев антропогенного возгорания, поскольку люди могут практиковать подсечно-огневое земледелие, сжигая поврежденные участки леса для получения плодородного слоя золы. В свою очередь, лесные пожары ослабляют лесные экосистемы, затрудняя их восстановление после ураганов.

Известно, что существуют экосистемы, адаптированные к частым циклонам и пожарам (саванны и леса с открытым пологом), и взаимодействие между этими факторами фактически поддерживает эти экосистемы с их видовым биоразнообразием. В этом случае стабильности экосистем угрожает деятельность человека, направленная на предотвращение пожаров. Наоборот, существуют экосистемы, которые никогда не сталкивались с тропическими циклонами, однако это может измениться в будущем из-за усиления штормов, вызванного глобальным потеплением.

В результате леса с закрытым пологом превращаются в открытые, деградированные биомы, а саванны и лесные массивы с открытым пологом — в безлесные пастбища.