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18:44, 14 октября 2022Экономика

Власти оценили влияние ухода Danone на ее заводы в России

Минсельхоз заявил, что заводы Danone в России работают в обычном режиме
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Решение компании Danone об уходе из России не влияет на работу ее заводов в стране, заявили в Минсельхозе. Оценки властей цитирует ТАСС.

«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — говорится в комментарии министерства.

Французское предприятие объявило об уходе утром 14 октября. В компании решили уступить контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка», Evian. Инвестиционные проекты компания приостановила еще в марте, после начала специальной военной операции России на Украине.

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Платон Щукин
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