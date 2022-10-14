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19:47, 14 октября 2022Ценности

Полная девушка примерила одинаковые вещи с 54-летней матерью и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель Митчелл примерила одинаковые вещи с 54-летней матерью и восхитила фанатов

Кадр: TikTok.com/@jasminemariemitchell

Плюс-сайз-модель из Лос-Анджелеса примерила одинаковые наряды вместе с матерью и прославилась в соцсети. Соответствующий пост опубликован на ее странице в TikTok.

Американская блогерша Жасмин Митчелл опубликовала видео, в котором она запечатлена вместе с 54-летней родственницей в различных образах. Так, например, полные женщины позировали в коротких комбинезонах с глубоким декольте, а также в облегающих мини-платьях голубого цвета, джинсовых шортах и топах с V-образным вырезом в области груди.

Публикация манекенщицы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Поклонники восхитились внешним видом героинь ролика и начали писать им комплименты в комментариях. «Красивые девушки», «Выглядите словно сестры», «Красотки», «Просто вау», «Какая красотка», — высказывались фанаты.

В мае блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью.

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Карина Черных
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