В российских аптеках закончился «Феназепам»

РБК: в российских аптеках снизилось количество препарата «Феназепам»

В российских аптеках снизилось количество препарата «Феназепам». В некоторых аптеках он и вовсе закончился. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в Москве средство продается всего в двух аптеках. Его средняя стоимость в розницу в 2021 году не превышала 300 рублей, тогда как за восемь месяцев этого года она выросла почти в два раза — до 532,2 рублей.

Компания «Валента Фармацевтика», которая занимается производством лекарства, в последний раз выпускала «Феназепам» в июне этого года, сокращение розничных продаж упало в 40 раз.

В апреле 2021 года, после того как в России ужесточили требования к продаже «Феназепама», аптеки начали отказываться от реализации успокоительного препарата. С конца марта прошлого года препарат относится к сильнодействующим веществам, и его продажа без рецепта становится уголовно наказуемой.