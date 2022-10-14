Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:35, 14 октября 2022Экономика

В российских аптеках закончился «Феназепам»

РБК: в российских аптеках снизилось количество препарата «Феназепам»

Фото: РИА Новости

В российских аптеках снизилось количество препарата «Феназепам». В некоторых аптеках он и вовсе закончился. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в Москве средство продается всего в двух аптеках. Его средняя стоимость в розницу в 2021 году не превышала 300 рублей, тогда как за восемь месяцев этого года она выросла почти в два раза — до 532,2 рублей.

Компания «Валента Фармацевтика», которая занимается производством лекарства, в последний раз выпускала «Феназепам» в июне этого года, сокращение розничных продаж упало в 40 раз.

В апреле 2021 года, после того как в России ужесточили требования к продаже «Феназепама», аптеки начали отказываться от реализации успокоительного препарата. С конца марта прошлого года препарат относится к сильнодействующим веществам, и его продажа без рецепта становится уголовно наказуемой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
SpaceX отказалась платить за работу Starlink на Украине
Запорожская АЭС откажется от топлива из США
Европе предрекли большие потери из-за разрыва связей с Россией
Убившая семерых младенцев медсестра назвала себя недостойной жизни
Danone объявила об уходе из России
Российского полицейского заподозрили в работе на украинскую разведку
Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт
Впервые выявлен точный механизм работы человеческого слуха
В Белоруссии назвали способное подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой условие
Венгрия объяснила отношение Европы к антироссийским санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.