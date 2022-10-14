Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 14 октября 2022Мир

Франция передаст Украине ЗРК Crotale

Франция передаст Украине ЗРК малой дальности Crotale и радиолокационные системы GM200

Фото: David Monniaux / French Air Force

Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale («Кроталь») и радиолокационные системы GM200, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Кроме того, Франция также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) LRU для усиления украинских позиций. Данные системы способны наносить удары дальностью до 70 километров, однако французская армия насчитывает всего 13 подобных установок.

Издание отмечает, что Франция занимает последнее место в официальном рейтинге поставок вооружений Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах для Киева в сфере безопасности и обороны.

10 октября во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении Парижа усилить поддержку Киева, в том числе за счет увеличения поставок военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Президент Швейцарии осудил санкции против российских ученых
ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти
Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Америке
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел
Путин сообщил о «добирании» не пострадавших при ударе России объектов на Украине
Black Star объяснили жалобу на Клаву Коку происками клерков
Большой медведь решил устроить берлогу под домом женщины
Кремль отреагировал на информацию об «облавах» на резервистов
В ЛНР заявили об угрозе прорыва ВСУ на сватовском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.