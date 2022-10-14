Франция передаст Украине ЗРК Crotale

Франция передаст Украине ЗРК малой дальности Crotale и радиолокационные системы GM200

Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale («Кроталь») и радиолокационные системы GM200, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Кроме того, Франция также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) LRU для усиления украинских позиций. Данные системы способны наносить удары дальностью до 70 километров, однако французская армия насчитывает всего 13 подобных установок.

Издание отмечает, что Франция занимает последнее место в официальном рейтинге поставок вооружений Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах для Киева в сфере безопасности и обороны.

10 октября во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении Парижа усилить поддержку Киева, в том числе за счет увеличения поставок военной техники.