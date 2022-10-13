Украина подписала с Францией соглашение о поставках оружия

Министр обороны Украины сообщил о подписании с Францией соглашения о поставках оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах для Киева в сфере безопасности и обороны. Об этом глава украинского военного ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, подписанный документ позволит Парижу поставлять Киеву вооружение «согласно инициативе [президента Украины] Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона».

Ранее во время беседы с Зеленским Макрон сообщил о намерении Парижа усилить поддержку Киева, в том числе за счет увеличения поставок военной техники.