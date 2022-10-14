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16:05, 14 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы нападать на представителей власти
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы нападать на представителей власти, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант оставлял комментарии в социальной сети «ВКонтакте» и призывал к насилию в отношении действующей власти.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса России. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Саратове ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над силовиками в сети.

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Екатерина Власова
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