ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы нападать на представителей власти

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы нападать на представителей власти, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант оставлял комментарии в социальной сети «ВКонтакте» и призывал к насилию в отношении действующей власти.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса России. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Саратове ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над силовиками в сети.