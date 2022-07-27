Силовые структуры
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за призывы к расправе над силовиками
В Саратове ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над силовиками в сети
Сотрудники ФСБ задержали жителя Саратова за распространение в интернете призывов к экстремизму. Об этом сообщает «КП Саратов» со ссылкой пресс-службу УФСБ по региону.
По данным спецслужбы, мужчина разместил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» комментарии с призывами к расправе над сотрудниками силовых структур.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники Следственного отдела УФСБ выясняют все обстоятельства произошедшего.
21 июня сообщалось, что в Южно-Сахалинске ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам в Турции.