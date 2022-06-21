Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала иностранца за финансирование террористов в Турции

В Южно-Сахалинске ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам в Турции

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Южно-Сахалинске гражданина одной из стран Центральной Азии задержали за переводы денег на счета террористов в Турции. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». Он отправлял средства одному из ее участников, который отвечал за ресурсное обеспечение террористов.

Фигурант был убежденным сторонником радикального ислама и размещал на своей странице в соцсети материалы, оправдывающие идеологию терроризма. Помимо этого, он призывал пользователей к экстремизму.

В отношении мигранта возбудили два уголовных дела. Его поместили в СИЗО до суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
России не хватило денег на два мегапроекта
Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
В МИД Белоруссии призвали поддерживать отношения с Западом
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.