ФСБ задержала иностранца за финансирование террористов в Турции

В Южно-Сахалинске ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам в Турции

В Южно-Сахалинске гражданина одной из стран Центральной Азии задержали за переводы денег на счета террористов в Турции. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». Он отправлял средства одному из ее участников, который отвечал за ресурсное обеспечение террористов.

Фигурант был убежденным сторонником радикального ислама и размещал на своей странице в соцсети материалы, оправдывающие идеологию терроризма. Помимо этого, он призывал пользователей к экстремизму.

В отношении мигранта возбудили два уголовных дела. Его поместили в СИЗО до суда.