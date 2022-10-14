В Китае спрогнозировали будущее Европы без России

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06:23, 14 октября 2022Мир

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Asia Times: Европе без РФ грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег

Фото: Yves Herman / Reuters

Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, пишет гонконгское издание Asia Times.

В статье говорится, что в самых пессимистичных сценариях европейским странам грозит деиндустриализация, потеря «триллионов инвестиционного капитала», а также резкое падения уровня жизни. «Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — пишет журналист.

По мнению автора, к тому времени, когда Европа осознает свое положение, она окажется в одиночестве. Отмечается, что Россия повернется на Восток, а Соединенные Штаты будут решать собственные проблемы. «У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое», — пишет издание.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Европу о сложной зиме из-за ситуации на энергетическом рынке. «К сожалению, нынешняя зима и следующий год — до введения в эксплуатацию новых мощностей — будут, думаю, очень сложными», — заявила Йеллен. По ее словам США могут удовлетворить энергетические потребности Европы лишь ограниченно из-за нехватки сжиженного природного газа (СПГ) и мощностей.

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Марина Совина
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