Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:07, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение об аресте российского генерала оказалось недостоверным

Сообщение об аресте генерала Зусько за пособничество ВСУ оказалось недостоверным

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сообщение об аресте российского генерала оказалось недостоверным.

Утверждения о том, что в России был арестован генерал-лейтенант Михаил Зусько, начали распространяться в чатах мессенджеров и проукраинских Telegram-каналах еще в марте. Скрин одного из таких постов был вновь опубликован подписчиком сообщества PostNews во «ВКонтакте» 12 октября.

В публикации сказано, что российский военачальник, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа якобы был взят под арест за пособничество Вооруженным силам Украины. Утверждалось, что Зусько предоставлял украинской стороне сведения о позициях российских подразделений.

Агентство УНИАН помимо прочего предоставляло аудиоперехват разговора, якобы подтверждающего данные о задержании, однако подтвердить его подлинность сложно — на записи, в частности, отсутствовали характерные шумы и помехи. Кроме того, не указаны сведения о личности говорящего. Стоит отметить, что авторы аналогичных постов особо подчеркивали происхождение генерала и напоминали, что он родился в селе Ветлы Волынской области Украины. При этом в заметках не указывался источник тиражируемых сведений или какие-либо официальные комментарии.

Военкор ВГТРК Александр Сладков в мае сообщил, что информация об аресте российского генерала не соответствует действительности. «Отстаньте от Степаныча. Наш человек. Все у него прекрасно. Это патриот, воин. Ерунда это все. Зусько в строю, рубит в капусту оппонентов», — заключил он.

Также указанные сведения опроверг первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. «Это ложь и украинская информационная спецоперация, направленная на дискредитацию нашего генерала и деморализацию наших бойцов. Не верьте подобным вбросам и соблюдайте информационную гигиену», — посоветовал он и также добавил, что Зусько находится в строю и продолжает выполнять свои боевые задачи.

Пресс-службы российских силовых структур и Минобороны России не распространяли данных о возможном задержании генерала. 1 сентября стало известно о том, что Зусько лично прямо на передовой вручил государственные награды военнослужащим Западного военного округа, отличившимся в ходе проведения СВО. Генерал поблагодарил военных за вклад в общее дело и пожелал им здоровья и успехов в службе. СМИ распространяли соответствующую видеозапись награждения.

Информация об аресте генерала Зусько получила широкое распространение в СМИ лишь в украинском сегменте. Российские издания и новостные агентства проигнорировали данный информационный повод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Нурмагомедов оценил уровень MMA в мире
Преподавателя ВШЭ приговорили к 13 годам за домогательства к несовершеннолетним
Умер музыкант и актер Майк Шэнк
Лукашенко призвал не загонять Россию в угол
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.