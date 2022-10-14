Сообщение об аресте генерала Зусько за пособничество ВСУ оказалось недостоверным

Сообщение об аресте российского генерала оказалось недостоверным.

Утверждения о том, что в России был арестован генерал-лейтенант Михаил Зусько, начали распространяться в чатах мессенджеров и проукраинских Telegram-каналах еще в марте. Скрин одного из таких постов был вновь опубликован подписчиком сообщества PostNews во «ВКонтакте» 12 октября.

В публикации сказано, что российский военачальник, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа якобы был взят под арест за пособничество Вооруженным силам Украины. Утверждалось, что Зусько предоставлял украинской стороне сведения о позициях российских подразделений.

Агентство УНИАН помимо прочего предоставляло аудиоперехват разговора, якобы подтверждающего данные о задержании, однако подтвердить его подлинность сложно — на записи, в частности, отсутствовали характерные шумы и помехи. Кроме того, не указаны сведения о личности говорящего. Стоит отметить, что авторы аналогичных постов особо подчеркивали происхождение генерала и напоминали, что он родился в селе Ветлы Волынской области Украины. При этом в заметках не указывался источник тиражируемых сведений или какие-либо официальные комментарии.

Военкор ВГТРК Александр Сладков в мае сообщил, что информация об аресте российского генерала не соответствует действительности. «Отстаньте от Степаныча. Наш человек. Все у него прекрасно. Это патриот, воин. Ерунда это все. Зусько в строю, рубит в капусту оппонентов», — заключил он.

Также указанные сведения опроверг первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. «Это ложь и украинская информационная спецоперация, направленная на дискредитацию нашего генерала и деморализацию наших бойцов. Не верьте подобным вбросам и соблюдайте информационную гигиену», — посоветовал он и также добавил, что Зусько находится в строю и продолжает выполнять свои боевые задачи.

Пресс-службы российских силовых структур и Минобороны России не распространяли данных о возможном задержании генерала. 1 сентября стало известно о том, что Зусько лично прямо на передовой вручил государственные награды военнослужащим Западного военного округа, отличившимся в ходе проведения СВО. Генерал поблагодарил военных за вклад в общее дело и пожелал им здоровья и успехов в службе. СМИ распространяли соответствующую видеозапись награждения.

Информация об аресте генерала Зусько получила широкое распространение в СМИ лишь в украинском сегменте. Российские издания и новостные агентства проигнорировали данный информационный повод.