Российский фольклорист впервые в истории описал гончарное искусство якутов

Фольклорист Саввин впервые в истории описал традиционное гончарное искусство якутов

Российский фольклорист и исследователь якутской культуры Андрей Саввин впервые в истории описал традиционное гончарное искусство якутов и его связь с народными ритуальными верованиями. Об этом сообщает издание Go Arctic.

Монография «Гончарное ремесло у якутов» вышла в издательстве Национальной библиотеки республики Саха при участии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера РАН и Чурапчинского музея истории и этнографии имени Саввина спустя 70 лет после смерти этнографа. В ее основе лежат полевые исследования ученого, который на протяжении жизни описывал якутский быт с точки зрения этнографии, религии и лингвистики. Помимо этого, фольклорист записал множество олонхо — древнейшего народного якутского эпоса, и собрал большой пласт материалов о национальных играх, региональных говорах и шаманизме.

«Книга будет интересна всем тем, кто занимается изучением традиционных ремесел и символическим миром материальной культуры народа саха», — объяснили в библиотеке.

Презентация монографии запланирована на декабрь 2022 года.

Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой олонхо, включенного в список «нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона Айсена Николаева, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.