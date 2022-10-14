69-я параллель
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13:29, 14 октября 202269-я параллель

Российский фольклорист впервые в истории описал гончарное искусство якутов

Фольклорист Саввин впервые в истории описал традиционное гончарное искусство якутов

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН

Российский фольклорист и исследователь якутской культуры Андрей Саввин впервые в истории описал традиционное гончарное искусство якутов и его связь с народными ритуальными верованиями. Об этом сообщает издание Go Arctic.

Монография «Гончарное ремесло у якутов» вышла в издательстве Национальной библиотеки республики Саха при участии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера РАН и Чурапчинского музея истории и этнографии имени Саввина спустя 70 лет после смерти этнографа. В ее основе лежат полевые исследования ученого, который на протяжении жизни описывал якутский быт с точки зрения этнографии, религии и лингвистики. Помимо этого, фольклорист записал множество олонхо — древнейшего народного якутского эпоса, и собрал большой пласт материалов о национальных играх, региональных говорах и шаманизме.

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«Книга будет интересна всем тем, кто занимается изучением традиционных ремесел и символическим миром материальной культуры народа саха», — объяснили в библиотеке.

Презентация монографии запланирована на декабрь 2022 года.

Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой олонхо, включенного в список «нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона Айсена Николаева, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.

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Варвара Родикова
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