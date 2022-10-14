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09:23, 14 октября 2022Россия

В Москве получили повестки гендиректор и сотрудники IT-компании с отсрочками

В Москве получили повестки гендиректор и еще пять сотрудников IT-компании с отсрочками

Фото: Unsplash

В Москве сотрудников IT-компании, которые получили официальную отсрочку от Минцифры, получили повестки. Об этом в компании ООО «РДЛ-Телеком» сообщили РБК.

Там уточнили, что в военкомат Лефортово после получения повестки пришли гендиректор и еще пятеро сотрудников компании. Они после начала частичной мобилизации подали на «Госуслугах» заявления об отсрочке для IT-специалистов и получили уведомление, что их включили в список забронированных граждан.

Управа Юго-Восточного административного округа столицы передала компании повестки на шестерых человек — они должны были явиться в мобилизационный пункт военкомата, к которому они не привязаны.

При входе у сотрудников были изъяты паспорта и военные билеты. В сопровождении полиции они были проведены в зал ожидания. На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали "нет", однако из зала ожидания никого не выпускали

компания «РДЛ-Телеком»

Работники управы Лефортово сказали мужчинам, что им «без разницы на все документы и госуслуги», и заявили, что их фамилий в списке Генштаба на отсрочку нет. На медкомиссии одному из сотрудников группу негодности, по утверждению компании, зачеркнули и написали группу А. Россиян без документов отправили домой и сказали вернуться на следующий день в пункт сбора, где им отдадут документы.

После работы юриста компании и запроса в Минцифры на каждого из шести человек были получены правительственные телеграммы с подтверждением наличия отсрочки и подписью министра цифрового развития. Также мужчины получили подтверждения об отсрочке от своих военкоматов, к которым они приписаны.

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В мобилизационном пункте отказались принять документы, и военком, по утверждению «РДЛ-Телеком», сказал мужчинам: «Я с вами не собираюсь разговаривать. Подавайте жалобы куда хотите». Компания решила обжаловать действия комиссара. Пока все сотрудники находятся в Москве.

«Двое сотрудников получили мобилизационное предписание явиться в мобилизационные пункты, туда не пошли. Мы пока приняли решение попробовать решить ситуацию через прокуратуру, через суды», — сказал гендиректор компании Евгений Крекотень.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

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Анастасия Шейкина
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