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14:55, 14 октября 2022Культура

Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о мошенничестве

Актер Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский актер Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве в отношении одного из участников группы The Fugees Праказрела Мишеля и бизнесмена Джо Лоу. Об этом сообщает E News.

По информации издания, Лоу и Мишеля, состоявших в дружеских отношениях с артистом, обвинили в хищении нескольких миллиардов долларов из малазийского фонда развития.

Часть этих средств, а именно 3,5 миллиарда долларов, рэпер и бизнесмен потратили на покупку самолета и недвижимости, а также на финансирование фильма «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо в главной роли, говорится в материале.

Сообщается, что в доме актера изъяли картину Пабло Пикассо, которую обвиняемые приобрели за 3,2 миллиона и подарили ему. По словам представителей звезды, он не знал о хищении средств во время создания фильма и сейчас активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее австралийская актриса Марго Робби рассказала, почему решила сняться голой в фильме «Волк с Уолл-стрит».

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Анастасия Астахова
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