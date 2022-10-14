Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс

YouGov: 66 процентов британцев считают ошибкой избрание Трасс премьером

Большая часть британцев (66 процентов) считают, что правящая Консервативная партия ошиблась с выбором Лиз Трасс в качестве премьер-министра. Такой результат показал опрос от YouGov, пишет Times.

По результатам опроса, только 9 процентов британцев довольны выбором Консервативной партии, 24 процента опрошенных затруднились дать ответ. В издании также говорится, что 62 процента из тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах, посчитали их выбор Трасс премьер-министром неправильным.

Более того, ровно половина британцев поддержала смещение Трасс с поста премьера, против этого выступили 20 процентов опрошенных. Примерно 43 процента респондентов заявили, что экс-глава британского Минфина Риши Сунак, проигравший в гонке за кресло премьера, был бы лучшим премьером, чем Трасс.

Ранее журналист Ричард Партингтон подверг критике экономическую политику Трасс. Он отметил, что страна оказалась на грани затяжной рецессии с самым высоким показателем инфляции за последние 40 лет.

