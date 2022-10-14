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01:36, 14 октября 2022Россия

Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777

Командир группировки «О» рассказал, что ВСУ используют М777 для контрбатарейной борьбы

Фото: Reuters

Командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки Вооруженных сил России «О» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для контрбатарейной борьбы в основном используют американские гаубицы М777. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для подавления этих орудий российские артиллеристы наносят удары из дальнобойных гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра, их дальность стрельбы зависит от типа снаряда, который используется артиллеристами.

Командир добавил, что для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах российских военных. Сейчас артиллеристы перевооружились на системы более крупного калибра – 2А36 «Гиацинт-Б». Артиллерист отметил, что это точное орудие, которое превосходит гаубицы Д-30 в дальности стрельбы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. По словам Конашенкова, ВС России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное.

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Марина Совина
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