В Кремле высказались о дате разговора Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков заявил, что даты разговора Путина и Макрона пока нет

Даты телефонного разговора президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о приблизительной дате будущих переговоров двух глав государств, Песков высказался, что на данный момент Кремль и Елисейский дворец еще не пришли к компромиссу, поэтому дата будет известна позже.

Ранее Путин заявил, что высказывания Макрона об умышленной дестабилизации обстановки на Кавказе со стороны России неприемлемы и некорректны. «Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому [высказывания] прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [они] неприемлемы», — резюмировал президент.