Режим КТО ввели в Белоруссии

Глава МВД Белоруссии Макей: режим КТО введен после сообщений о планируемых провокациях

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белоруссии после появления данных о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят провокации в республике. Об этом министр внутренних дел страны Владимир Макей сообщил в интервью «Известиям».

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — заявил Макей.

Глава белорусского МВД подчеркнул, что целью такого шага является защита граждан Белоруссии, и заверил, что вооруженные силы и спецслужбы республики готовы дать отпор на любые провокации.

Ранее руководитель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель заявлял, что иностранные специальные службы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии. По данным ведомства, теракты планируются на железной дороге, по пути движения воинских формирований.