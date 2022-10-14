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01:52, 14 октября 2022Бывший СССР

Режим КТО ввели в Белоруссии

Глава МВД Белоруссии Макей: режим КТО введен после сообщений о планируемых провокациях

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белоруссии после появления данных о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят провокации в республике. Об этом министр внутренних дел страны Владимир Макей сообщил в интервью «Известиям».

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — заявил Макей.

Глава белорусского МВД подчеркнул, что целью такого шага является защита граждан Белоруссии, и заверил, что вооруженные силы и спецслужбы республики готовы дать отпор на любые провокации.

Ранее руководитель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель заявлял, что иностранные специальные службы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии. По данным ведомства, теракты планируются на железной дороге, по пути движения воинских формирований.

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Марина Совина
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