В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ

Администрация Мариуполя сообщила, что система ПВО сбила две ракеты ВСУ в Приморском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Мариуполь. Об этом сообщила городская администрация, передает ТАСС.

«У нас отработала система ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») в Приморском районе. Сбито две ракеты», — сказали в администрации.

Также уточняется, что пострадавших и разрушений в результате попытки ракетного удара нет.

Ранее стало известно, что во многих областях Украины введен режим воздушной тревоги. В частности, сигнал сирены действует в семи областях, а именно в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.