МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы

МВФ спрогнозировал рост инфляции в Европе из-за прекращения поставок российского газа

Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3 процентов ВВП в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, пишет ТАСС.

По его словам, государства будут вынуждены нормировать потребление газа, негативные факторы также могут вызвать значительный рост инфляции в регионе. Каммер считает, что ситуация требует от европейских властей трудного выбора политического курса, а также поиска компромиссов.

«Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — подчеркнул он. Представитель МВФ напомнил, что по сравнению с 2021 годом поставки газа из России в Европу сократились более чем на 80 процентов. «По нашим прогнозам, в 2023 году базовая инфляция составит около 6 процентов в развитых государствах Европы и 12 процентов в странах с развивающейся экономикой», — спрогнозировал он.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Европу о сложной зиме из-за ситуации на энергетическом рынке.