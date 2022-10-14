Красившая ногти пассажирка самолета разозлила попутчиков и была обругана в сети

Пользователи Reddit обругали красившую ногти в самолете пассажирку EasyJet

Пассажирка авиакомпании EasyJet, красившая ногти на борту самолета, разозлила попутчиков и была обругана в сети. Историей поделился пользователь форума Reddit.

Автор публикации пояснил, что авиапассажирка открывала лак для ногтей каждые полчаса на протяжении трехчасового полета и наносила один слой за другим. «Мой брат, летевший со мной на одном рейсе, очень чувствителен к посторонним запахам, — отметил пользователь форума. — Поэтому его чуть не стошнило от этой вони».

Автор поста подчеркнул, что стюардесса и еще как минимум четыре пассажира просили туристку перестать красить ногти, но она отказалась. Бестактное поведение путешественницы шокировало пользователей Reddit. Многие из них назвали ее грубиянкой.

Так, одна из пользовательниц написала: «Я люблю красить ногти, но я бы никогда не стала делать это в замкнутом пространстве, это очень безответственно».

Другой комментатор, в свою очередь, заявил, что точно не потерпел бы такого «хамского» поведения. «Я бы схватил этот лак и выбросил его в унитаз, — добавил он. — Я не выношу этот запах даже в хорошо проветриваемом помещении».

Ранее в октябре пассажирка самолета пожаловалась в сети на крупного попутчика, который весь полет пытался занять часть ее кресла. По словам пользовательницы Reddit, чтобы не ругаться и не выяснять отношения с соседом, она решила отгородиться от него своим рюкзаком, поставив сумку между собой и пассажиром.