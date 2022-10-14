Певица Никки Минаж осудила «Грэмми» за перемещение ее песни в категорию поп-музыка

Исполнительница Ники Минаж осудила организаторов премии «Грэмми» за то, что ее песню Super Freaky Girl переместили из рэп-категории в поп. Об этом пишет Variety.

Певицу возмутил тот факт, что композиция другой артистки Latto при этом осталась в категории «рэп-музыка». «У меня нет проблем с тем, что меня исключили из категории рэп, до тех пор пока со всеми нами обращаются СПРАВЕДЛИВО», — написала Минаж в своем Twitter. «Если трек SFG (Super Freaky Girl) перенесли из рэпа, тогда и песню [певицы Latto] Big Energy тоже нужно перенести», — добавила Минаж.

Позднее певица разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 17-минутное видеообращение с критикой в адрес организаторов премии. В нем Минаж указала на то, что у ее с Latto песен одни и те же продюсеры. Артистка также отметила, что у нее нет шансов победить в категории «поп-музыка», поскольку там ей придется конкурировать с «белыми людьми» — такими как музыканты Гарри Стайлс и Адель.

«Как вы думаете, что произойдет, когда они [поклонники] начнут голосовать в этих поп-категориях? Ведь там будут белые люди или откуда они там родом, им придется выбирать между Ники Минаж и Гарри Стайлсом или между Ники Минаж и Адель. Это было сделано специально, чтобы меня не было в категории рэп, в которой никому не нужна конкуренция. Они решили поместить меня в категорию поп-музыки, чтобы у меня было больше конкурентов и меньше шансов на победу», — заявила Ники.

Ранее рок-группа Queen выпустила неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри.