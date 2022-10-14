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08:43, 14 октября 2022Россия

В Херсоне предрекли освобождение Николаевской области

Кирилл Стремоусов предрек освобождение Херсонской и Николаевской областей
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов . Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Освобождение территории Херсонской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Помимо Херсонской области, он также предрек освобождение еще одного региона. «Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область», — отметил Стремоусов.

Ранее в Минобороны сообщали об отражении наступления двух тактических групп ВСУ в Херсонской области на николаево-криворожском направлении. По данным ведомства, российскими военными были уничтожены свыше сотни бойцов противника, а также несколько десятков единиц техники.

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Алевтина Запольская
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