ЛНР и Украина обменялись пленными

В ЛНР сообщили, что в ходе обмена пленными с Украиной удалось вернуть 10 военнослужащих

Луганская народная республика (ЛНР) обменялась пленными с Украиной. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе проведенного обмена в республику вернулись десять военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР. Отмечается, что в настоящее время они проходят реабилитацию, работая с врачами и психологами.

Ранее в Минобороны России сообщали, что между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными. Как уточнили в ведомстве, в результате российской стороне удалось вернуть 20 военнослужащих.