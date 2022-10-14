Названы победители II Международной олимпиады по финансовой безопасности

Участники из 12 стран стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

В рамках рабочей поездки на федеральную территорию «Сириус» заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подвел итоги II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина.

Вице-премьер встретился с иностранными участниками состязаний, а также провел итоговое заседание организационного комитета, где обсудили итоги и перспективы развития молодежного движения в рамках олимпиады по финансовой безопасности.

Во время встречи со студентами из Индии, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы финалистов. Студенты из ЮАР интересовались, например, возможностями получения образования в России и дальнейшего трудоустройства, бразильцы — развитием центров изучения русского языка в их стране, а студенты из Армении — об участии школьников из стран СНГ в олимпиаде.

«Я во всех странах-участницах олимпиады бывал много раз. Я уверен, что вам тоже понравится здесь быть, и вы будете приезжать ещё и рассказывать друзьям, что такое современная Россия — технологичная, умная и открытая. Инициатива участия иностранных школьников крайне актуальна и сейчас прорабатывается организаторами и индустриальными партнерами олимпиады», — отметил вице-премьер.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко пригласил ребят присоединиться к новому международному фиджитал-движению. И предложил приехать на первые в мире «Игры будущего», которые сочетают классические спортивные дисциплины и киберспорт. Они пройдут в Казани в 2024 году.

«Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили большой интерес к расширению программы олимпиады. Ребята пообещали быть нашими послами и продвигать международное движение по финансовой безопасности в своих странах. Также мы договорились, что они будут проводить в своих странах олимпиадные мероприятия среди школьников, чтобы те в следующем году тоже могли принять участие в этой очень важной деятельности по достижению международной финансовой безопасности», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также провел итоговое заседание организационного комитета. В нем приняли участие, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель совета федеральной территории, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что несмотря на текущую международную ситуацию удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады Если в прошлом году для участия в ней было зарегистрировано более 31 тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то в этом году — уже более 40 тысяч человек из 12 стран. К участию в состязаниях присоединились школьники и студенты из Армении, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

«Финансовая безопасность и киберустойчивость является основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвима финансовая и киберсистема, если они не защищены. Я благодарен за проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мы видим, что количество участников увеличилось на 30 процентов, включая международный охват. В этом году победителями и призерами стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших — 80 представителей России. Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне. Они не просто победили, но и получили привилегии при поступлении в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства. Правительство продолжит создавать условия, повышая информационную, финансовую и правовую грамотность молодежи», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«В целом задачи Олимпиады можно считать выполненными. Мы очень рады, что олимпиадное движение так активно развивается не только в России, но и на международном уровне. В частности, у нас в стране количество школьников, которые приняли участие в уроке по финансовой безопасности, выросло до 2,1 миллиона из более чем из 26 тысяч школ. В отборочный тур было подано около 40 тысяч заявок от школьников и студентов. А на финальной неделе для участников провели более 50 панельных дискуссий, мастер-классов и ролевых игр. Больше 300 ребят приняли участие в экскурсиях, в спортивных состязаниях по минифутболу, стритболу, перетягиванию каната, сдаче нормативов комплекса ГТО. Каждый вечер шли соревнования по киберспорту. Программа получилась по-настоящему яркой и насыщенной, уверен, ребята получили незабываемые впечатления», — добавил Юрий Чиханчин.

Напомним, для финалистов олимпиады были организованы практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями. Кроме того, ребята выполняли задания на проведение настоящего финансового расследования с помощью игровой платформы «Графус», выявляли фирмы — «прослойки» и устанавливали организаторов в схеме нецелевого использования денежных средств.

Победители и призеры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

