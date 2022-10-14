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01:48, 14 октября 2022Мир

В Сербии отложили начало отопительного сезона

Премьер Сербии Барнабич заявила, что начало отопительного сезона отложено на две недели

Фото: РИА Новости

В Сербии перенесли начало отопительного сезона на две недели — с 15 октября до конца текущего месяца. Решение связано с экономией электроэнергии. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Барнабич, сообщает ТАСС.

«Просто однозначно разумно, когда температура на улице 22 градуса, не включать отопление. Думаю, нет никакой необходимости включать отопление до конца октября. Но окончательную оценку вынесут местные администрации. Мы готовы к отопительному сезону, но зачем тратить ресурсы, если погода теплая?» — сказала она.

24 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европе грозит катаклизм и отключение электричества из-за энергетического кризиса во всем мире.

Однако Сербия отказалась сократить объемы потребляемого отопления для граждан в отличие от других европейских стран. Министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович отметила, что сербское правительство будет бороться столько, сколько сможет, чтобы не было ограничений.

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Юлия Мискевич
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