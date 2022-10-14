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14:13, 14 октября 2022Ценности

Сестра Кейт Мосс раскрыла многомиллионный заработок с продажи откровенных фото

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти получила 4,5 миллиона рублей на продаже фото на OnlyFans

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти раскрыла сумму многомиллионного заработка на продаже фото в откровенных образах на платформе OnlyFans. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

Известно, что в распоряжение журналистов попали отчеты компании Lottiem Ltd, которая занимается доходами манекенщицы. Согласно документам, за год после регистрации на портале она получила 66 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Отмечается, что ее доход зависит от количества подписчиков, которые получают доступ к контенту за установленную плату.

«Я решила работать на OnlyFans, чтобы расширить свои возможности. К тому же я люблю фотографироваться голой. Моя сестра сказала, что гордится мной», — призналась Мосс в беседе с интервьюером Алексом Купером в рамках подкаста Call Her Daddy.

В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ. На размещенных кадрах знаменитость также призналась, что на данный момент находится в рехабе из-за проблем с кокаином.

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Майя Пономаренко
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