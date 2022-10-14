Глава МИД Белоруссии Макей заявил об усилении контроля за внешними границами в рамках КТО

Белоруссия решила усилить контроль границ в рамках проводимой контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, его слова приводит БЕЛТА.

«В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ», — объяснил он.

Глава ведомства также предостерег от возможного обострения отношений с соседними странами в связи с введенным режимом. Министр призвал обратить внимание на действия соседних государств на западных и южных границах республики.

Ранее Белоруссия ввела режим КТО. Макей объяснил, что соответствующий шаг связан с намерением обеспечить безопасность для белорусов. Он пообещал, что спецслужбы страны готовы пресечь любые провокации.