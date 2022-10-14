Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:41, 14 октября 2022Ценности

Перечислены способы быстро избавиться от прыща

Бьюти-редактор Юлия Федорова: на прыщ следует наносить средства с серой или цинком

Фото: Pxhere

Бьюти-редактор Marie Claire Юлия Федорова перечислила способы быстро избавиться от прыща. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт посоветовала точечно наносить на воспаленную кожу средства, в которых содержатся салициловая кислота, масло чайного дерева и бензоил пероксид, а также цинк и сера. Справиться с проблемой также помогут специальные патчи, пасты или концентраты, а прикладывание холодного льда или ролика снимет красноту и зуд, отметила журналистка.

Кроме того, следует увлажнять кожу, раз в неделю менять наволочку на подушке и каждый день стирать маску для сна. При это необходимо проверить свои косметические средства на наличие комедогенных компонентов, таких как минеральные масла или ланолин, призвала редактор.

В сентябре сообщалось о фитнес-тренере Саре Хатчисон из Манчестера, Англия, которая отказалась от одного продукта и навсегда избавилась от прыщей. По ее словам, ей удалось преодолеть данную проблему, исключив из своего рациона белый хлеб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе
Момент падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом сняли на видео
В России попросили дать отсрочку от мобилизации для еще одной профессии
Елизавета Боярская ответила на вопрос о медлительности петербуржцев
Власти Шри-Ланки передумали внедрять карты «Мир» в стране по одной причине
Мэр российского города пошел работать на завод
В Совфеде призвали разобраться с «облавами» на резервистов у метро в Москве
Путин призвал решать конфликты стран СНГ
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели росгвардейцев при обстреле поселка
Описаны последствия установки предельной цены на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.