Путин прокомментировал возможное столкновение войск НАТО с российской армией

Путин: столкновение войск НАТО с российской армией приведет к глобальной катастрофе

Введение войск НАТО в прямое столкновение с российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин во время своей встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

На конференции Путину задали вопрос о том, может ли НАТО ввести свои войска на Украину, если для Киева положение на поле боя станет катастрофическим.

«В любом случае введение каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума, у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», — ответ российский президент.

Ранее Путин заявил, что даже без начала ведения спецоперации на Украине, Россия рано или поздно подверглась бы агрессии Запада.