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23:49, 14 октября 2022Мир

В России усомнились в продлении зерновой сделки

Зампостпреда России при ООН Полянский усомнился в продлении зерновой сделки

Фото: Unsplash

Заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live» прокомментировал состояние зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

«Я не хотел бы сейчас забегать вперед, но, честно сказать, много я бы не поставил сейчас на продление этой сделки в той ситуации, в которой мы оказались сейчас», — усомнился он.

Зампостпреда добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершает все необходимые действия для реализации сделки, однако ему «похвастаться абсолютно нечем». По словам Полянского, представители организации нивелируют впечатление «о том, что зерно идет не туда с Украины». Кроме того, они стремятся «оживить» вторую часть соглашения о выводе на рынок российского продовольствия и удобрений.

«Я не знаю, получится ли у генерального секретаря в конечном счете сделать что-то, качественный какой-то прорыв в вопросах экспорта зерна и удобрений. Пока, действительно, времени становится все меньше и меньше, результатов практических очень мало», — заключил Полянский.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством» со стороны Запада. По его словам, товар отправляется в Европу и другие страны Запада, минуя беднейшие страны мира.

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Марина Совина
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