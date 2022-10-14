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19:27, 14 октября 2022Ценности

Мать обрила наголо младенца и возмутила пользователей сети

Блогерша urara_baby stuff обрила наголо ребенка и возмутила пользователей сети

Фото: unsplash

Блогерша с никнеймом urara_baby stuff обрила наголо своего ребенка и возмутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано почти 179 тысяч человек.

На размещенных кадрах мать продемонстрировала, как электробритвой удаляет пряди с головы младенца. Затем инфлюэнсерша показала, как режет пучки волос на более мелкие части и смывает их в раковину.

Зрители высказали свое мнение о видео в комментариях. «Просто зачем?», «Бедный ребенок», «Такое чувство, что это неправильно», «Это старый способ, который был направлен на то, чтобы помочь ребенку усвоить витамин D и ускорить рост волос. Однако теперь мы знаем, что он не работает», — отметили юзеры.

Ранее блогерша с никнеймом demilucymay сделала окрашивание пятилетней дочери и нарвалась на критику подписчиков. Женщина заявила, что осветлила и впоследствии покрасила волосы своего младшего ребенка, прислушавшись к его просьбе.

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Карина Черных
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