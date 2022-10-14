WWD: прозрачная одежда станет трендом весны 2023 года благодаря модным показам

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал прозрачную одежду трендом весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Данные наряды станут актуальны благодаря модным показам известных брендов на Неделях моды, отметил журналист. Так, манекенщиц в просвечивающих предметах гардероба можно было видеть на шоу таких марок, как Rick Owens, Prada, LaQuan Smith, Valentino и Coperni.

При этом, анализируя истоки возникновения тренда, Бадиа привел слова директора отдела моды расположенного на Манхэттене универмага Bergdorf Goodman Линды Фарго. Так, она назвала прозрачные изделия и выставленное напоказ нижнее белье одеждой, «вдохновленной гордостью за тело».

Ранее в октябре основатель российского бренда одежды Buer, дизайнер Вадим Локтев, назвал лохмотья, дыры и потертости одним из главных трендов весны и лета 2023 года.