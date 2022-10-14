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14:18, 14 октября 2022Силовые структуры

Завлабораторией Института теплофизики СО РАН арестовали за мошенничество

Суд поместил в СИЗО до 12 декабря сотрудника института СО РАН по делу о мошенничестве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Советский районный суд Новосибирска арестовал сотрудника научно-исследовательского института Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину поместили в СИЗО до 12 декабря. Его обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Речь идет о заведующем лабораторией Института теплофизики СО РАН Олеге Кабове, уточняет ТАСС со ссылкой на источник. Кроме того, сообщается, что сотрудники ФСБ провели обыски в институте.

Ранее стало известно, что директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене.

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Екатерина Власова
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