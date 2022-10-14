Белоруссия запретила повышать цены на балалайки и баяны

Правительство Белоруссии запретило повышать цены на балалайки, гармони и баяны

В перечень товаров для государственных учреждений культуры и образовательных организаций Белоруссии, цены на которые запрещено повышать, вошли балалайки, баяны и гармони. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале республики.

Правительством также ограничена стоимость пианино, домр, гитар и цимбал. Цены на эти товары должны формироваться из двух компонентов — экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности в размере не более десяти процентов.

Право определять стоимость товаров остается за поставщиками, но превышать указанные параметры нельзя. При соответствующих подозрениях продавцами займутся компетентные органы.

Президент республики Александр Лукашенко потребовал запретить повышение цен на товары 6 октября. Он выразил уверенность, что за ускорением инфляции стоят действия спекулянтов и нечистоплотных бизнесменов, а рыночное регулирование не работает. Предпринимателям, которые продолжат повышать цены или попытаются закрыть убыточный бизнес, глава государства пригрозил административными или уголовными делами.

Позднее он уточнил, что сам по себе запрет на повышение цен — не главное, его цель исключить возможность получения прибыли сверх нормативов. Давать разрешение на изменения стоимости товаров смогут только отдельные чиновники.

По оценкам Национального статистического комитета Белоруссии, в сентябре инфляция в стране в годовом исчислении достигла 17,4 процента.