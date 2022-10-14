После нападения с топором на студентку в ростовском училище возбудили дело

После нападения с топором на студентку в ростовском училище возбудили уголвное дело

В Ростове-на-Дону задержана 19-летняя девушка, которая напала с топором на бывшую подругу в здании Художественного училища имени Грекова. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Ростовской области.

По информации правоохранителей, жительница Ростова-на-Дону подозревается в покушении на убийство. Она вооружилась топором с пожарного щита и нанесла острием один удар по голове 17-летней девушке, уточняет ведомство.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

О нападении в училище стало известно 13 октября. Известно, что студентка четвертого курса также ранила преподавательницу, которая попыталась ей помешать.Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. По словам одной из родственниц пострадавшей учащейся, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.