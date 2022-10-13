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20:40, 13 октября 2022Россия

Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога

В Ростове-на-Дону студентка напала с топором на преподавательницу и бывшую подругу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Художественном училище имени Грекова в Ростове-на-Дону студентка четвертого курса напала с топором на преподавательницу и свою бывшую подругу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

12 октября девушка вооружилась топором, который она достала из пожарного щитка в учебном учреждении, и направилась в аудиторию к первокурсникам. Там она напала на бывшую подругу и педагога, которая попыталась ей помешать.

Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. Педагог получила легкую рану живота, помощь россиянке оказали в училище.

По словам одной из родственниц пострадавшей учащейся, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.

Ранее житель Курагинского района Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео убийство собаки топором после того, как животное напало на его трехлетнего сына, разодрав мальчику ухо и голову.

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Никита Абрамов
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