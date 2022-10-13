Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога

В Ростове-на-Дону студентка напала с топором на преподавательницу и бывшую подругу

В Художественном училище имени Грекова в Ростове-на-Дону студентка четвертого курса напала с топором на преподавательницу и свою бывшую подругу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

12 октября девушка вооружилась топором, который она достала из пожарного щитка в учебном учреждении, и направилась в аудиторию к первокурсникам. Там она напала на бывшую подругу и педагога, которая попыталась ей помешать.

Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. Педагог получила легкую рану живота, помощь россиянке оказали в училище.

По словам одной из родственниц пострадавшей учащейся, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.

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