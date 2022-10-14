Суд арестовал российскую студентку за нападение с топором на бывшую подругу

В Ростове-на-Дону суд арестовал студентку, напавшую с топором на бывшую подругу и педагога

В Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения 19-летней местной жительнице, напавшей с топором на 17-летнюю студентку училища. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Девушка арестована и будет находиться в СИЗО. Россиянка подозревается в покушении на убийство. Она вооружилась топором с пожарного щита и острием нанесла удар по голове подруги.

О нападении в училище стало известно 13 октября. Студентка четвертого курса также ранила педагога, которая попыталась ей помешать. Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. По словам одной из родственниц пострадавшей, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.