Бывшая советская республика собралась потеснить Россию на газовом рынке Китая

Туркмения может нарастить экспорт газа в Китай почти в два раза

Туркмения собирается увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Тем самым бывшая советская республика может потеснить Россию на этом рынке.

Сдача четвертой ветки газопровода Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай позволит нарастить поставки туркменского топлива в КНР до 65 миллиардов кубометров в год. Пока газопровод состоит из трех линий. Туркмения в прошлом году поставила в Китай около 34 миллиардов кубометров газа, оказавшись самым крупным экспортером этого вида топлива в страну. С вводом в строй четвертой линии экспорт газа в КНР может взлететь в 1,9 раза.

По данным издания, также на высшем уровне были достигнуты договоренности, касающиеся разработки второй очереди месторождения Galkynys, которое служит одним из сырьевых источников газопровода Туркменистан-Китай.

В 2023 году поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров, сказал ранее вице-премьер России Александр Новак. На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» выйдет в 2027 году, отметил он. Ранее предполагалось, что обеспечить поставки в таком объеме удастся уже в 2024 году.