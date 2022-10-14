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15:30, 14 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 9,5 года за убийство объявившей о расставании сожительницы

На Урале осудили мужчину, избившего до смерти сожительницу из-за ее желания расстаться

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

Березовский городской суд Свердловской области приговорил к 9,5 годам лишения свободы 55-летнего местного жителя за убийство сожительницы из-за желания расстаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокураторы региона.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 23 февраля фигурант выпивал дома с гражданской женой. Они поссорились, и женщина сообщила россиянину, что хочет уйти от него. Тогда мужчина избил возлюбленную по голове и телу, нанеся смертельные травмы. Он сломал жертве ребра, также у нее были диагностированы разрывы внутренних органов. Потерпевшая скончалась от травматического шока.

Спустя сутки фигурант понял, что совершил преступление, и вызвал полицейских.

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Екатерина Власова
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