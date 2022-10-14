Новак дал главе ЕК совет по распоряжению счетами за свет и газ

Новак: главе ЕК нужно отправить возросшие счета отказавшимся от российского газа политикам

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправить возросшие счета потребителей за газ и свет политикам, которые выступали против энергоресурсов из России. Своим мнением он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Политик отметил, что речь идет о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.

«Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», — отметил российский вице-премьер.