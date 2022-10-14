Пранкер Вован рассказал о разоблачении украинским политиком

Пранкер Вован рассказал, как однажды украинский политик разоблачил его во время розыгрыша

Одному украинскому политику удалось разоблачить российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексея Столярова) во время розыгрыша. Об этом Кузнецов рассказал газете «Известия».

«Сейчас когда мы используем видеосвязь, такого ни разу не было, но из последнего — в самом конце разговора один из украинских политиков понял, что происходит, но это произошло на 35-й минуте разговора», — сказал пранкер и добавил, что это был довольно умный человек. О ком именно шла речь, он не уточнил.

По словам Кузнецова, ситуации, когда пранкеров разоблачают, обычно происходят на стадии согласования, когда пранкеры ведут переговоры с офисом политика, с его помощниками или секретарями.

Вован и Лексус часто разыгрывают бывших и действующих украинских политиков. 13 октября они опубликовали запись разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который признался в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде. Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в записи, опубликованной 5 октября, призналась в намеренном распространении многочисленных фейков о российской армии по просьбе разведки.