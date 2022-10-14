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21:07, 14 октября 2022Экономика

Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

Дипломат Буякевич предрек Европе скорое выпадение из числа глобальных рыночных игроков

Фото: Yves Herman / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия 24» предрек, что Европа в скором времени неизбежно выпадет из числа глобальных игроков рынка. По его словам, причиной этого является санкционная политика в отношении России, сообщает ТАСС.

«Вследствие антироссийской политики и той позиции, которую заняли в отношении СВО, Европа, в сущности, неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков, потому что растет себестоимость их продукции и, условно, она в последующем вряд ли сможет конкурировать с той же американской, не говоря уже о том, что европейский бизнес стал массово релоцироваться — во всяком случае есть уже на этот счет массовая информация — в те же Штаты», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что от поддержки Европой антироссийской позиции выигрывают лишь США.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейомо подчеркнул, что западные санкции якобы лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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