Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

Дипломат Буякевич предрек Европе скорое выпадение из числа глобальных рыночных игроков

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия 24» предрек, что Европа в скором времени неизбежно выпадет из числа глобальных игроков рынка. По его словам, причиной этого является санкционная политика в отношении России, сообщает ТАСС.

«Вследствие антироссийской политики и той позиции, которую заняли в отношении СВО, Европа, в сущности, неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков, потому что растет себестоимость их продукции и, условно, она в последующем вряд ли сможет конкурировать с той же американской, не говоря уже о том, что европейский бизнес стал массово релоцироваться — во всяком случае есть уже на этот счет массовая информация — в те же Штаты», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что от поддержки Европой антироссийской позиции выигрывают лишь США.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейомо подчеркнул, что западные санкции якобы лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине.