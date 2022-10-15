Российскую школьницу заключили под стражу за убийство младшей сестры

В Саратове суд арестовал 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве младшей сестры

В Саратове суд арестовал 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве 10-летней сестры. Об этом сообщает «МК».

Мера пресечения избрана по ходатайству следователя до 14 декабря. Подростка отправили в СИЗО-1.

Ее задержали 14 октября. По данным следствия, вечером 13 октября мать девочек вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с 19 ножевыми ранениями и следами термического воздействия. На допросе ее старшая сестра заявила, что расправилась с девочкой, потому что недолюбливала ее.

Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.

