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17:47, 15 октября 2022Силовые структуры

Российскую школьницу заключили под стражу за убийство младшей сестры

В Саратове суд арестовал 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве младшей сестры
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: СК РФ

В Саратове суд арестовал 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве 10-летней сестры. Об этом сообщает «МК».

Мера пресечения избрана по ходатайству следователя до 14 декабря. Подростка отправили в СИЗО-1.

Ее задержали 14 октября. По данным следствия, вечером 13 октября мать девочек вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с 19 ножевыми ранениями и следами термического воздействия. На допросе ее старшая сестра заявила, что расправилась с девочкой, потому что недолюбливала ее.

Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.

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Любовь Ширижик
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