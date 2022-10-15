Появилась карта боевых действий на Украине

Минобороны России показало карту боевых действий на Украине на 15 октября

Министерство обороны России в рамках брифинга показало карту боевых действий на Украине на 15 октября. Видео разместили в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На появившейся карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за сутки, а именно передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

На брифинге Минобороны отчиталось, что в ходе СВО в Харьковской области огнем артиллерии удалось уничтожить до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и полевой склад с боеприпасами.

По сведениям ведомства, на краснолиманском направлении украинские войска предпринимали попытки вести разведку боем в ЛНР и ДНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

Кроме того, на николаево-криворожском направлении силы ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в районах трех сел в Херсонской области. Все атаки противника удалось отбить.

Российские военные с начала проведения специальной операции на Украине уничтожили 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка.