Лукашенко рассказал о спорах и ссорах с Путиным «как с близким другом»

Лукашенко заявил, что спорил и ссорился с Путиным, но как с близким другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спорил и ссорился с российским коллегой Владимиром Путиным, но они всегда оставались верными друзьями. Об этом белорусский лидер заявил в интервью NBC.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого», — рассказал он.

По словам Лукашенко, в последнее время его отношения с главой российского государства только укрепились. «Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении», `— отметил он.

В декабре 2021 года Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин считает его больше, чем другом. «Мы родные братья. А если уж серьезно, мы видим мир по основным проблемам одинаково. Да, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, но глаза наши видят этот мир одинаково», — заключил он.