В иранской тюрьме произошел пожар после перестрелки между заключенными

Reuters: в иранской тюрьме Эвин начался пожар после перестрелки между заключенными

В крупнейшей иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, произошел пожар. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что возгорание произошло в результате конфликта между заключенными. Свидетели сообщают, что слышали выстрелы. По словам очевидцев, над зданием виднеется дым.

По данным агентства, в данной тюрьме содержатся лица, осужденные по политических делам, а также иностранцы и обладатели двойного гражданства. В настоящее время ситуация в тюрьме находится под контролем. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи. Дороги, ведущие к учреждению, перекрыты.

В декабре 2021 как минимум 38 человек погибли в результате сильного пожара в тюрьме в столице Бурунди Гитеге. Также в результате происшествия не менее 69 человек серьезно пострадали. В результате пожара загорелись все ангары, кроме того, в котором располагались женщины.