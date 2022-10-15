The Guardian: погибший на Украине наемник из США Партридж оставил пятерых детей

Стали известны подробности о погибшем на Украине наемнике из США Дейне «Птице» Партридже. Его сестра Дженни Корри рассказала The Guardian о решении брата принять участие в специальной военной операции на стороне Украины.

По ее словам, 34-летний брат был бывшим пехотинцем армии США, однако с началом спецоперации он почувствовал «духовное призвание» стать добровольцем в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины. После этого он улетел на Украину через Польшу, оставив пятерых детей в Соединенных Штатах.

До вступления в легион Партридж служил в Багдаде с 2007 по 2009 год, после чего решил уйти из армии в 2012 году. Его сестра объяснила, что он был водителем Hummer. Помимо этого, Корри также рассказала, что он был членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая является наиболее крупной ветвью мормонизма.

Американский военный скончался 3 октября от ран, полученных в ходе боевых действий в Северодонецке. Уточняется, что он получил черепно-мозговую травму от осколков.