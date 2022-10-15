Илон Маск продолжит оплачивать Starlink для Украины

Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины

Миллиардер Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — заявил предприниматель.

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. При этом бизнесмен не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине.

Ранее Маск сравнил расходы на обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине и стоимость спутника GPS. «Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS», — констатировал он. При этом бизнесмен добавил, что «по иронии судьбы», в отличие от Starlink, GPS не работает на полях сражений, так как сигнал легко заглушить.