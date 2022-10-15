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21:24, 15 октября 2022Мир

Илон Маск продолжит оплачивать Starlink для Украины

Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины

Фото: Adrees Latif / Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — заявил предприниматель.

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. При этом бизнесмен не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине.

Ранее Маск сравнил расходы на обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине и стоимость спутника GPS. «Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS», — констатировал он. При этом бизнесмен добавил, что «по иронии судьбы», в отличие от Starlink, GPS не работает на полях сражений, так как сигнал легко заглушить.

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Марина Совина
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