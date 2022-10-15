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08:11, 15 октября 2022Россия

Росморречфлот оценил влияние теракта на Крымском мосту на судоходство

Росморречфлот: теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство по Керченскому проливу

Фото: Globallookpress.com

Порядок проводки судов по Керченскому проливу не изменился после инцидента на Крымском мосту, заявил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов, пишет ТАСС.

Он оценил влияние теракта на Крымском мосту на судоходство и уточнил, что работа паромной переправы не мешает судоходству. Анисимов подтвердил, что число паромов до конца недели будет увеличено до семи. Работа паромов также не мешает судоходству.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что произошедшее было террористическим актом и диверсией. В связи с этим он призвал к «прямому уничтожению террористов».

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Марина Совина
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